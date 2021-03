Morabito, ag di mercato, sul futuro di Koulibaly e la situazione Insigne

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo Morabito, agente e intermediario di mercato.

“Koulibaly al Liverpool? Sicuramente Koulibaly ha mercato, il Liverpool è una possibilità reale e concreta, stanno già parlando con l’entourage del giocatore. Detto questo bisogna vedere sempre la valutazione. Pre COVID-19 si parlava di 100 milioni ora vanno capite le cifre, nel mercato ora sono dimezzate. Bisogna vedere se De Laurentiis lo vende perché per i dirigenti è difficile accettare un deprezzamento. Koulibaly ha grandi possibilità di partire per Liverpool. Il club vuole metterlo al fianco di Van Djik. Si era parlato anche dal City ma non si è fatto nulla. De Laurentiis cercherà di portarsi a casa 70 milioni.

Manchester City su Insigne? Qualcosa era venuto fuori nell’ambito del nostro ambiente però a settembre dello scorso anno, pare che il Napoli avesse chiesto tanti soldi o forse il City ha offerto troppo poco, pare 30 milioni, il Napoli ne voleva di più e alla fine non l’ha voluto vendere. Insigne è rimasto e ha il contratto in scadenza, mi auguro per il Napoli che non si arrivi alla situazione Milik. Anche adesso il Napoli rifiuterebbe quella cifra? Penso che sarebbero una grande cifra considerando il fatto del contratto in scadenza. L’ingaggio sarà decisivo, il giocatore chiederà tanti soldi per restare al Napoli. Penso che la valutazione giusta sarà di 20-25 milioni.”