Mandarini: “Settimana difficile per Gattuso, dovrà valutare le condizioni dei calciatori di ritorno dalle Nazionali”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista de Il Corriere Dello Sport: “C’è un esempio che ti spiega cos’è l’Atalanta. I nerazzurri negli ultimi anni ha preso a poche centinaia di migliaia di euro, un ragazzino che si chiama Kulusevski. Rivendendolo alla Juventus per molti milioni di euro. Mertens? Non sono nella testa del ct del Belgio. Hai fatto tre partite di seguito tra Napoli e Nazionale, ritengo che non giocherà. Osimhen viene da una trasferta lunga. Questa è una settimana difficile per Gattuso, bisognerà valutare tutte le situazioni dei singoli. Lozano gioca un’amichevole in Austria, è una trasferta agevole e può aiutarlo a mettere minuti sabato ci sarà Politano a prescindere e sarebbe inutile rischiare Lozano dall’inizio dopo tanto tempo di inattività. Diciamo che questo turno con il Crotone servirà per preparare al meglio la formazione che dovrà affrontare la Juventus”.