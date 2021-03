A. Canovi (agente Fifa): “Koulibaly-Psg? Non mi risulta”

L’agente di calciatori Alessandro Canovi è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21. “Il mercato risentirà inevitabilmente della pandemia. Certe cifre non credo che gireranno ancora. Il Psg su Koulibaly? Non mi risulta, ha ottimi difensori, Marquinhos e Kimpembe su tutti, e ha un buco di 100 milioni. Certo ha le forze per acquistare chiunque. Thavin e Amavi a zero euro? Occasioni per tutti, anche per il Napoli. Chi gioca per il Marsiglia, come Thauvin, è assolutamente all’altezza della serie A, ma credo che ci siano club inglesi su di lui”.

La Redazione