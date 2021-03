Il Messico starebbe pensando a Lozano come fuori quota alle Olimpiadi

Il selezionatore della nazionale Jaime Lozano preparerà la lista definitiva di calciatori che potranno far parte della spedizione olimpica nei prossimi mesi e tra i nomi opzionati per i possibili fuori quota (che superano quindi i 23 anni di età) c’è anche quello di Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli potrebbe essere dunque impegnato a Tokyo in estate se il Messico dovesse chiamare; secondo Deportrece, gli altri nomi di attaccanti in lizza sono quelli di Corona e Jimenez, oltre che del noto Carlos Vela che però non è più nel giro della nazionale maggiore.

Fonte: ilmattino.it