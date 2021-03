Il Liverpool ha pronta l’offerta per Koulibaly…ADL sarà d’accordo?

Giovani, di talento e di prospettiva. Giuntoli si è già mosso per puntellare il Napoli di nuovi tasselli. Ha cominciato dal Verona con cui ha già “bloccato” Zaccagni e tratta per Barak e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto ad instaurare una trattativa anche per Marcos Senesi, difensore del Feyenoord. Tutto ciò perchè, inevitabilmente, quest’ anno ci saranno dei partenti. Fabian Ruiz e Koulibaly, le cessioni più probabili, Maksimovic e Hysaj per fine contratto e Bakayoko che dovrebbe rientrare al Chelsea. Il centrocampista spagnolo piace tanto in Liga, mentre KK ha da sempre mercato in Premier ed il Liverpool è sempre in agguato. I Reds sono pronti ad offrire 50 milioni di euro per il centrale senegalese. Adesso, scrive la rosea, bisognerà vedere se De Laurentiis venderà o pretenderà di più come fatto nelle passate stagioni.