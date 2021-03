Il Feyenoord fissa il prezzo per Senesi. Il Napoli è alla finestra

Il mercato del Napoli è inevitabilmente diviso tra entrate e uscite, oltre che al piazzamento finale che non è un aspetto da sottovalutare. Per il ruolo di difensore al club azzurro piace Marcos Senesi del Feyenoord, l’argentino difficilmente rinnoverà e perciò sarà appetito da diverse società, partenopei compresi. Il Napoli deve guardarsi intorno per trovare l’eventuale sostituto di Koulibaly, ma Senesi costa intorno ai 50 milioni. In Italia c’è anche il Milan sul difensore argentino di 23 anni.

La Redazione