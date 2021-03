Il doppio ex Aronica: “Il Napoli può fare le scarpe all’Atalanta”

L’ex calciatore di Napoli (ed anche del Crotone) e attualmente allenatore Aronica è intervenuto in diretta a Marte Sport Live – tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21. “Ovviamente spero che il Napoli vada in Champions e secondo me ce la farà, magari alle spese dell’Atalanta perchè la Juventus in qualche modo credo riuscirà a qualificarsi, altrimenti sarebbe un clamoroso fallimento. Gli azzurri hanno ottenuto due vittorie molto importanti con Milan e Roma dimostrando di essersi ripresi e di avere gli argomenti giusti per lottare sino alla fine. Gattuso? Sta lavorando bene, ma penso che alla fine di questa stagione andrà via. Ha avuto qualche incomprensione, qualche critica di troppo e quindi credo che la sua avventura in azzurro sia al termine. Il Crotone? Peccato sia così giù, sono legato al club e alla famiglia Vrenna. Ho giocato 4 anni e spero possa fare il miracolo ma credo sia difficile. Con Stroppa giocava anche bene, ma forse la rosa non è all’altezza della serie A”.