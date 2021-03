Fabian Ruiz non ha dubbi: “Sono felice di giocare nel Napoli”

Fabian Ruiz sarà come sempre oggetto del desiderio di diversi club, soprattutto spagnoli, che tenteranno di nuovo il centrocampista del Napoli. La valutazione sarà intorno ai 70 milioni, Real Madrid, Barcellona e soprattutto l’Atletico Madrid, sono innamorati pazzi dell’ex Betis Siviglia. Dal ritiro però il buon Fabian però ha le idee molto chiare: “Sono felice di giocare in azzurro, ho ancora due anni di contratto con la società partenopea. Ora sono concentrato per la gara di domani della Spagna, deciderà il mister se potrò scendere in campo nella mia ex Siviglia”. Il centrocampista spagnolo ne ha passate di tutti i colori, tra Covid e un rendimento che non era il solito. Dal post positività ha ritrovato la verve e le prestazioni anche se al momento ha segnato appena due reti, troppo poche, perciò cercherà di migliorare anche in questo, ma lui al futuro non ci pensa, perchè ha il Napoli nella testa.

La Redazione