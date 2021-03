F. Selvaggi, dirigente calcistico: “Se fossi in De Laurentiis farei di tutto per trattenerlo”

L’ex attaccante campione del Mondo e dirigente calcistico Franco Selvaggi è intervenuto su Radio Marte. “Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, non è facile lavorare con tanti infortunati e con critiche talvolta feroci. Conosco bene Rino, è un tecnico preparato e ha avuto tante attenuanti. Se dovesse qualificarsi in Champions sarebbe un grande risultato per come è andata questa stagione. Se fossi in De Laurentiis farei di tutto per trattenerlo. Il Napoli ha le qualità per fare bene. Osimhen deve migliorare ma ha grandi margini avendo una giovane età, Mertens ha dimostrato di essere un calciatore insostituibile per questa squadra”.

Fonte: Radio Marte