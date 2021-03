F. Mandarini, giornalista: “Per il rinnovo si parlerà dopo gli Europei”

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport a Radio Crc: “Offerta al ribasso per Insigne, del rinnovo si parlerà dopo gli Europei. Insigne ha scelto di discutere il rinnovo dopo gli Europei, da quanto ci risulta, pare che abbia ricevuto dal Napoli un’offerta al ribasso. Ovviamente non ne è rimasto contento, però si è preso del tempo per decidere. Diciamo che adesso Insigne intende viversi la sua piena maturazione calcistica in serenità. A fine stagione verranno fatti i conti. Con la Champions lo scenario potrebbe cambiare. Una mancata qualificazione nell’Europa che conta non farebbe altro che complicare le cose. Stesso discorso per quanto riguarda il mercato. Credo che a oggi il Napoli sia fermo, non ha ancora deciso chi saranno tecnico e DS per la prossima stagione e non sa a quale competizione europea parteciperà. Per questo motivo prenderei con le molle anche le voci in uscita. L’Atletico è pazzo di Fabian, ma il Napoli non lo svenderà. Piace al Cholo, ma De Laurentiis lo valuta 60 milioni. Anche in questo caso, l’ago della bilancia sarà la Champions”.