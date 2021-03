EUROPEI UNDER 21 – Italia-Slovenia 4-0, i ragazzi di Nicolato ai quarti di finale

L’Italia Under 21, dopo i pareggi contro Repubblica Ceca e la Spagna, questa sera agli Europei in Ungheria e Slovenia, hanno affrontato i padroni di casa per cercare il pass per i quarti di finale. Gli azzurrini partono forte e passano con Giulio Maggiore, il giocatore dello Spezia, approfitta della corta respinta e batte il portiere Vekic. Il match fila liscio per i ragazzi di Nicolato che raddoppiano con il classe 2000 Raspadori. Il 3-0 è realizzato al minuto 25 da Cutrone su calcio di rigore. Lo stesso ex di Fiorentina, Milan e Wolves però fallisce il secondo tiro dal dischetto. Cutrone però si riscatta, ad inizio ripresa, e con una saetta supera il portiere della Slovenia. Come purtroppo però succede all’Italia Under 21, il rosso non manca mai e lo subisce Marchizza. Giallo pesante anche per Frabotta che salterà il quarto di finale. Domani gli azzurrini conosceranno l’avversario che ci sarà a fine Maggio.

ITALIA-SLOVENIA 4-0

Marcatori: 10′ Maggiore, 19′ Raspadori, 25′ rig. e 50′ Cutrone

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato (54′ Zappa), Gabbia, Ranieri; Bellanova (54′ Marchizza), Frattesi, Pobega (73′ Pirola), Maggiore, Sala; Cutrone (86′ Frabotta), Raspadori (73′ Colombo). All. Nicolato

SLOVENIA (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo (46′ Svetlin), Karic, Kolmanic (81′ Ploj); Matko, Zaletel, Cerin, Prelek (46′ Petrovic); Elsnik (46′ Stojinovic), Medved (70′ Celar). All. Acimovic

Ammoniti: Karic, Brekalo, Matko, Marchizza, Cerin, Frabotta

Espulso: Marchizza

A cura di Alessandro Sacco