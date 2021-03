Emerson Palmieri dice no al Napoli: “Ho un contratto con il Chelsea”

Nel mercato invernale era uno degli obiettivi per la fascia sinistra, anche perchè non giocava nel Chelsea, ma non se ne fece nulla. Il Napoli avrebbe voluto, non si esclude che si farà un secondo tentativo in estate per Emerson Palmieri. Il laterale mancino dell’Italia, però smorza il tutto dal ritiro. “Ho ancora due anni di contratto col Chelsea, per adesso penso alla Nazionale e non posso pensare ad altro. A giugno vedremo cosa accadrà. Il Chelsea può arrivare in fondo in Champions e in FA Cup. Possiamo sorprendere e vincere qualcosa. Sul gruppo dell’Italia è diverso, umile, siamo come una famiglia, lavoriamo duro, c’è la gioia di stare insieme e portiamo tutto questo in campo”.

La Redazione