Diritti TV – Ultima trance ed estero: tutto da rifare, in 7 dicono no

Ultima parte ancora non assegnata, bocciata la proposta Sky, in sette dicono no. Si tratta di Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Fiorentina, per cui tutto da rifare in Lega per l’assegnazione dell’ultimo pacchetto sui diritti tv della Serie A, che comprende 3 partite in co-esclusiva con Dazn. Da notare che si tratta delle stesse società che hanno bloccato la cessione dei diritti esteri. Su La Repubblica si legge: “Solo 13 club hanno votato per assegnare alla tv in streaming il pacchetto B, ossia le 3 partite in co-esclusiva. Servivano 14 sì. La tv satellitare aveva anche provato un rilancio sopra i 70 milioni iniziali: un’offerta a crescere nei 3 anni, 75, 87,5, 100. Ma insufficiente per le “sette sorelle”. I negoziatori di Sky sono parsi risentiti, ma la tv satellitare dovrebbe partecipare al nuovo bando per assegnare le 3 partite”