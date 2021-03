DIFESA – Manolas scalda i motori per prendere il posto di K2

Il Napoli quest’oggi riprenderà gli allenamenti in vista del match di sabato 3 Aprile ore 15,00 contro il Crotone di Serse Cosmi. Il tecnico Gennaro Gattuso dovrà fare a meno ancora per qualche giorno dei vari nazionali sparsi per il mondo, però ha una certezza, il recupero di Manolas. Il difensore greco prenderà il posto dello squalificato Koulibaly e giocherà al fianco di Maksimovic, visto che Rrahmani non è ancora al top. Per il resto probabilmente Ospina in porta con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati.

La Redazione