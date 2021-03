Champions League, il nuovo format: quattro squadre in più e via i gironi

Al via la nuova Champions League: prevista per il 19 aprile l’ufficializzazione del nuovo format che entrerà in vigore nel 2024. Lo ha reso noto la Uefa, precisando che nel comitato esecutivo – in programma per domani – si discuterà sul «futuro delle competizioni per club oltre il 2024», che «sarà uno degli argomenti discussi»: così in un comunicato. Secondo la Uefa, la riforma della massima competizione continentale per club sarà la più radicale da 20 anni. Tuttavia, non avendo definito gli ultimi dettagli, «una decisione ufficiale su questo argomento sarà presa solo dal prossimo comitato esecutivo», vale a dire il 19 aprile.