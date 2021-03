C. Regalia, ex DS Bari: “Grandi investimenti dei De Laurentiis a Napoli e Bari”

Su Radio Crc è intervenuto Carlo Regalia, ex direttore sportivo del Bari: “Grandi investimenti dei De Laurentiis a Napoli e a Bari. Ho fiducia in Gattuso e Giuntoli. La famiglia De Laurentiis ha prodotto grandi investimenti sia a Napoli sia a Bari, per quanto riguarda gli azzurri, hanno tutto per centrare la qualificazione in Champions. Ci riusciranno se troveranno continuità di risultati, finora sono stati capaci di grandi imprese, ma si sono anche fatti fermare da squadre di cabotaggio minore. Ho fiducia in Gattuso e Giuntoli e dico che il Napoli potrà arrivare in Champions. L’importante, però, sarà evitare gli errori contro le piccole”.