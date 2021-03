ATTACCO – Gattuso sfoglierà la margherita. Crotone o Juventus per Mertens

Oggi il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, dove mancheranno ancora diversi nazionali, questo fino a giovedì, però Gattuso attende buone notizie su Mertens. Questa sera l’attaccante azzurro probabilmente non giocherà dal primo minuto in occasione di Belgio-Bielorussia, a causa della botta alla clavicola. Nulla di serio, come detto ieri anche da Alfonso De Nicola. La sensazione è che una volta tornato a Napoli, si faranno le valutazioni del caso. Mandarlo in campo contro il Crotone sabato, o in occasione della Juventus. Una bella margherita da sfogliare per il tecnico dei partenopei, però è stato confortato dallo stesso Dries dal ritiro del Belgio.

La Redazione