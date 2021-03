Dopo l’amichevole contro il Galles, persa per 1-0, il Messico questa sera in Austria giocherà la seconda amichevole, stavolta contro il Costarica. Il c.t. dei nordamericani manderà in campo tra gli altri il “napoletano” Hirving Lozano che giocherà come esterno d’attacco a sinistra.

La Redazione