Amichevole, Costa Rica-Messico 0-1: Lozano decisivo nella vittoria della sua Nazionale

Il Messico di Hirving Lozano sfida in Amichevole il Costa Rica, l’attaccante del Napoli dopo i 90′ minuti in campo contro il Galles scende in campo nella sua seconda gara consecutiva. Nel primo tempo gara poco emozionante tra le due Nazionali, con il Messico che prova a portarsi nella metà campo degli avversari, ma Lozano è più volte abbattuto con un fallo. Al 21′ ci prova il messicano Jonathan dos Santos con un destro da fuori area, ma il tiro è respinto. Al 23′ il Costarica vicino al vantaggio, Kendall Waston colpisce di testa da centro area su assist di Joel Campbell, ma il portiere messicano Talavera para. All’intervallo è 0-0. Nella ripresa il Messico prova a portarsi in vantaggio, ed è proprio Lozano che ci prova con un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Al 68′ ancora Hirving Lozano con un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta, ma Keylor Navas para. Al 74′ Hirving Lozan colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell’area. All’89’ il Messico sblocca meritatamente la gara. Hirving Lozano un colpisce di testa da posizione molto ravvicinata ed indirizza il pallaone nell’angolino in basso a destra dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Al triplice fischio Costarica 0 Messico 1.

COSTARICA(4-4-2): Keylor Navas; Fuller, Oviedo(45’Lassiter), Waston, Calvo; Allan Cruz, Joel Campbell, Bryan Ruiz(81’Christian Martinez), Barlon Sequeira(45’Matarrita), Felicio Brown Forbes(74’Cristopher Nuñez ), Johan Venegas. All.: Johan Venegas.

A disp.: Esteban Alvarado, Leonel Moreira, Pablo Arboine, Ronald Matarrita, Ian Smith, Juan Pablo Vargas, Marvin Angulo, Christian Martínez, Cristopher Nuñez, Yeltsin Tejeda, Suhander Zuniga, Ariel Lassiter.

MESSICO(4-3-3): Talavera, Sánchez, Salcedo, Moreno, Arteaga; Jonathan dos Santos(68’Oberlin Pineda), Gutiérrez(68’Hector Herrera), Romo; Jesús Corona(81’Efrain Alvarez), Pizarro(65’Lainez), Lozano. All. Gerardo Martino.

A disp.: Hugo González, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, Jesus Gallardo, Cesar Montes, Luis Rodriguez, Edson Alvarez, Hector Herrera, Diego Lainez, Oberlin Pineda, Efrain Alvarez.

MARCATORI: 89’Lozano(M).

Ammoniti: Waston(C), Allan Cruz(C).

A cura di Antonio Bisesti