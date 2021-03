L’ultimo gol con la maglia della Nigeria fu ad Ottobre contro la Sierra Leone, prima del problema alla spalla che lo costrinse a stare fermo per molto tempo. Quest’oggi in occasione della sfida contro il Lesotho, Victor Osimhen è andato in gol al minuto 23, dopo che nella gara precedente aveva preso un palo. Può essere un segnale positivo anche per il Napoli che lo attende a braccia aperte per il rush finale.

La Redazione