Domani sera si giocherà il match di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar tra il Belgio e la Bielorussia e il c.t. dei fiamminghi Roberto Martinez in conferenza stampa parla di Mertens. “Dopo la seduta di oggi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di fare”.

Fonte: gonfialarete.com