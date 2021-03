Mercoledì sera si giocherà a Vilnius la terza gara di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022 tra la Lituania e l’Italia. Dopo i primi due successi il c.t. Roberto Mancini, cercherà nuove conferme, sempre in trasferta. Per l’occasione, secondo i colleghi di Rai Sport, non giocherà dal primo minuto Lorenzo Insigne, con l’auspicio che non possa essere utile a gara in corso.

