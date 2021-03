Ieri pomeriggio, oltre al match della prima squadra contro l’Empoli Ladies, pareggio pirotecnico 3-3, è scesa in campo anche il Napoli femminile Primavera. Le azzurrine hanno vinto per 1-2 sul campo del Pink Sport Bari. A segno per la squadra ospite De Biase e Catalano dal dischetto. Male invece il Pomigliano femminile, sconfitta in casa per 0-5 dalla Florentia.

