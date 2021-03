Pesano come un macigno i no ai 110 milioni per Koulibaly e i 45 per Allan!

I 110 milioni per Koulibaly al Manchester United e ai 45 milioni per Allan al Psg. E quindi: i contratti più pesanti sono quelli di Mertens, Lozano e Osimhen (4,5 milioni di euro), Manolas e Zielinski (4 milioni), Ghoulam (pesa per 4,8 milioni di euro lordi sul bilancio azzurro). Non ci sono intoccabili. Ecco, per capire chi il Napoli potrebbe dar via la prossima estate, bisogna seguire le tracce di quanto percepiscono: più guadagnano e più alto è il rischio che andranno via. P. Taormina (Il Mattino)