Per la corsa Champions, il Napoli andrà all’attacco

Il Napoli, ma come in questa stagione, va all’attacco, dove in tutto ha segnato 76 reti, di cui 58 dai suoi bomber in rosa. Numeri che fanno ben sperare in vista della corsa alla Champions League, con le buone notizie che provengono dall’infermeria per quanto riguarda Petagna. Mertens, dopo lo spavento alla spalla, ha garantito che sta bene, è reduce dalla doppietta alla Roma. Insigne con l’Italia, sta confermando il suo stato di forma. Lozano ha recuperato dall’infortunio. Molto bene anche Politano, la migliore stagione in serie A. Infine Osimhen è reduce dal successo con la Nigeria e dalla qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, è carico per dimostrare quanto vale. Ovviamente si incrocerà le dita per i prossimi giorni, visto le ultime gare e il rientro in giro per il mondo. Da Crotone al Verona, insomma un bel tour de force.

La Redazione