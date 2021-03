Le speranze di Sky  per il pacchetto 2, però la Lega frena

E’ il giorno della verità per Sky che oggi potrebbe aggiudicarsi il pacchetto 2, e dunque tre match per ogni giornata di Serie A dal 2021 al 2024, oppure rischiare di rimanere senza i diritti del campionato dopo che, per 18 anni, li ha sempre avuti. Ieri ci sono stati contatti tra la Lega e il gruppo di proprietà di Comcast, ma la distanza resta perché l’assemblea dei club di A, su spinta delle grandi (soprattutto Juventus, Inter, Milan e Lazio), ha chiesto che fosse migliorata la proposta vincolante presentata da Sky (70 milioni) e in scadenza oggi. La Lega (nella foto: Dal Pino) vorrebbe 130 milioni e la forbice di 60 milioni non lascia presagire niente di buono per la tv con sede a Santa Giulia che oggi, entro le 14, dovrà presentare, in busta chiusa, la sua proposta finale. Sarà valutata nell’assemblea della Lega in programma oggi pomeriggio e a quel punto sarà deciso se assegnare il pacchetto B a Sky (servono 14 voti) oppure se rifare il bando. In quest’ultimo caso potrebbero tornare in corsa sia Amazon sia Mediaset che però è interessata solo se il nuovo bando permetterà la trasmissione di un match in chiaro: per il Biscione mandare in onda le 3 sfide su Infinity non è considerato vantaggioso, mentre, potendo sfruttare Canale 5 o Italia 1, la raccolta pubblicitaria coprirebbe una bella fetta dell’investimento. Fonte: CdS