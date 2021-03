La fragilità del conto economico del Napoli mette in allarme De Laurentiis

Il conto molto più del quinto posto e del rischio di non tornare in Champions. I costi dell’ultimo bilancio sono stati pari a 294,8 milioni di euro. A pesare in particolare modo la crescita nel costo del personale (da 135,1 a 140,7 milioni), in linea con i risultati sportivi raggiunti da Giuntoli (quattro volte qualificato in Champions negli ultimi 5 anni). Ecco. La voce critica è esattamente questa. Non considerando le entrate strutturali legate al calciomercato, il Napoli non sempre riesce a coprire gli ingaggi con quello che viene incassato dal botteghino, dai diritti televisivi, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising e dagli introiti di Champions (che non è garantita ogni stagione). P. Taormina (Il Mattino)