Hamsik spinge Lobotka: «Stan è fortissimo». Marek crede in lui

Stanislav Lobotka è un mistero ma il suo capitano (e amico) Marek Hamsik non ha mai smesso di credere in lui. Il centrocampista slovacco, arrivato a Napoli nel gennaio del 2020 e costato venti milioni (più quattro di bonus), ha giocato in questo suo biennio un numero irrilevante di partite (22 nella stagione in corso e 16 in quella passata), con minutaggio complessivamente insignificante (in totale 1345). Il suo contratto – un milione e otto annui – scadrà nel 2022 e Lobotka è diventato, da un po’, argomento di discussione calcistica, a Napoli, sulla quale anche Hamsik, intervenuto a «Peppy Night Fest» – la trasmissione che su Canale 21 conducono il comico Peppe Iodice e lo speaker del «Maradona» Decibel Bellini – alimentando il dibattito: «Lobotka per me è fortissimo ma non ha avuto la possibilità di esprimersi». Niente male come endorsement, a dodici giornate dalla fine del campionato.

Fonte: A. Giordano (CdS)