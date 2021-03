Giuseppe Cannella, ex DS: “Le ultime scelte non hanno sorriso a Giuntoli”

Ad ‘Arena Maradona’, Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo della Salernitana:

“Nonostante la pandemia, i grandi club metteranno sul piatto cifre importanti, per i loro obiettivi di mercato in estate. Per questo motivo, bisogna tenere d’occhio Koulibaly e Fabian Ruiz. E’ inutile dire, che le trattative degli azzurri, verranno condizionate dalla posizione finale in classifica. Con la Champions, il Napoli potrebbe concentrarsi di più sulle operazioni in entrata. Il Napoli dovrà cercare di migliorare la qualità della rosa. Le ultime scelte non hanno dato ragione a Giuntoli. In futuro, il DS del Napoli dovrà cercare la qualità con più insistenza”.

Fonte: Radio Crc