La Spagna, dopo aver vinto in Georgia, riscatta il pareggio interno contro la Grecia e si prepara per il match di Siviglia contro il Kosovo. In conferenza stampa le parole di Fabian Ruiz tra la nazionale iberica e il suo futuro a Napoli. “Sono contento al Napoli, ho ancora altri due anni di contratto. In questo momento sono contento di essere qui con la Nazionale e penso solo alla partita di mercoledì che sarà molto difficile“.

Fonte: gianlucadimarzio.com