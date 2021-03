FIGC, Europei di calcio – Un’ app per la presenza dei tifosi allo stadio

Entro il 7 di aprile, l’Italia, così come gli altri paesi europei, dovrà comunicare alla Uefa la disponibilità degli stadi per il prossimo Europeo di calcio. Per garantire la presenza di pubblico all’ Olimpico, si legge su La Repubblica, si sta pensando ad un’ app.

“Si dovrebbe chiamare Mitiga. (…) La app che la Figc intende presentare questa settimana come lasciapassare per l’Europeo a Roma ha appunto lo scopo di mitigare negli stadi ogni rischio legato alla pandemia, ma nello stesso tempo può mitigare le polemiche sulla presenza parziale del pubblico al prossimo Europeo di giugno.

Il jolly della Figc per avere 20-25 mila spettatori all’Olimpico – questo l’obiettivo – è appunto l’applicazione creata da un gruppo di giovani esperti di startup e già testata con successo. Ogni possessore di biglietto per Roma potrà scaricarla sul proprio device: un codice a barre, che garantisce l’anonimato, certifica che si è fatto il tampone negativo o in aggiunta che si è vaccinati.”