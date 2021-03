E’ costato salatissimo al Napoli il mancato incasso dal botteghino

A causa del Covid (secondo uno studio Deloitte), il Napoli ha visto svanire ben 17 milioni per la chiusura degli stadi quest’anno. E le perdite non sono ancora valutabili con precisione. De Laurentiis spingeva per la cessione di Koulibaly la scorsa estate proprio per questa ragione. Operazione che slitta alla prossima estate ma non al prezzo che immaginava il Napoli. La società azzurra vuole uscire da questa situazione: il club per fronteggiare un monte ingaggi di quasi 105 milioni di euro (quello attuale) non può non andare in Champions ogni anno, per evitare l’uso delle riserve in bilancio. P. Taormina (Il Mattino)