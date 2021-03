Dries Mertens “rasserena” il Napoli. Ecco quando tornerà in città

L’uscita dal campo, nel corso di Repubblica Ceca-Belgio, al minuto 56, aveva creato non poche apprensioni in casa Napoli, ma per fortuna sono arrivate notizie rassicuranti. Dries Mertens ha parlato con Gattuso e lo staff medico, dicendo in poche parole: “Non è una lussazione, ma una botta alla clavicola”. La spalla è il tallone d’Achille del belga, visto che successe nel corso del match di San Sebastian contro la Real Sociedad, dove uscì fuori, ma questa vicenda non si venne mai a sapere. Mertens resterà in Belgio fino a mercoledì, il c.t. Martinez deciderà se mandarlo in capo contro la Bielorussia, poi tornerà a Napoli giovedì. Il calciatore fiammingo poi farà i classici tamponi, come da protocollo. Sospiro di sollievo per fortuna in casa azzurra.

La Redazione