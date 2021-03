Difficilmente il Napoli confermerà l’attuale ingaggio di Insigne

Il nodo del rinnovo di Insigne: quando Giuntoli e l’agente Pisacane si siederanno a discutere (fino ad adesso non lo hanno mai fatto, né ci sono appuntamenti a breve), il Napoli difficilmente riuscirà a offrire una cifra uguale o superiore ai 4,5 milioni netti che Lorenzo ha guadagnato nelle ultime 4 stagioni. Il calcio perde soldi, i calciatori (non solo quelli del Napoli) non possono fare finta di non vederlo. Non solo il club azzurro è con le spalle al muro: lo studio della Deloitte prevede che le prime 20 società del mondo di calcio per ricavi perderanno oltre due miliardi di euro entro la fine della stagione 2020-2021. Due miliardi. Vengono i brividi a pensarci. I costi strozzano il Napoli e non solo il Napoli: e tutti si ritrovano obbligatoriamente a dover ridurre il monte ingaggi. P. Taormina (Il Mattino)