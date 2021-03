Da S. Inzaghi a Italiano, tutti gli ingaggi dei tecnici seguiti dal Napoli

Il Napoli ha due orizzonti al quale pensare, da una parte la corsa Champions, che si farà intensa da sabato contro il Crotone, ma c’è sempre il futuro dove ci sarà da scegliere il prossimo allenatore. A meno di clamorosi colpi di scena, nel calcio tutto può accadere, anche con i primi 4 posti conquistati, non sarà Gattuso. I nomi non mancano e ovviamente a seconda del piazzamento, sarà fatta la scelta più adatta. Il feeling di De Laurentiis, a livello economico, sarebbe Italiano, allo Spezia guadagna 500 mila euro, come Sarri quando era all’Empoli. A ruota c’è Juric (1 milione), S. Inzaghi (2 milioni), Fonseca (2.5 milioni). In Italia solo Antonio Conte ha un ingaggio alto (6 milioni), pochissimi si possono permettere certe cifre, AdL a Gattuso aveva promesso 2,5 milioni, con la famosa stretta di mano a Ottobre, ma poi non se parlò più.

La Redazione