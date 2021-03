Corbo sul futuro: “Inzaghi e Sarri più di Fonseca, Benitez no, perchè…”

Antonio Corbo, dalla pagine de La Repubblica, prova ad ipotizzare il futuro del Napoli, soprattutto in merito alla questione panchina. Più Inzaghi e Sarri che Fonseca, mentre Benitez non piace proprio a tutti…

Chi viene, quindi? Per la Champions prevalgono il laziale Inzaghi e Sarri su Fonseca che domenica scorsa in una sola sera ha forse perso due panchine. La sua e quella del Napoli. A riportare l’ex allenatore della Juve può essere solo Giuntoli, se rimane. I due sono in continuo contatto. L’attuale manager ha qualche offerta, potrebbe anche seguire Marotta nel suo eventuale ritorno dall’Inter alla Juve. Fu proprio Giuntoli a proporre Sarri dopo la fuga di Benitez a Madrid e il no di Unai Emery” E Benitez? “Praticamente impossibile perché non gode delle simpatie di Andrea Chiavelli, dirigente che conta molto”