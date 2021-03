Ciro e Fabio (The Jachal): “Insigne? A Napoli siamo spesso una moglie o un marito troppo esigenti”

Nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sport” di Sky Sport 24, sono intervenuto due dei due componenti del gruppo musicale The Jackal Fabio e Ciro, sul momento del Napoli. “Lorenzo Insigne? A Napoli c’è una sorta di spaccatura verso il capitano. A seconda dei casi, siamo una moglie o un marito troppo esigenti, che non vorremmo che commettessero errori. Non ci dobbiamo dimenticare che come Lorenzo, anche altri della rosa sono ragazzi e ci sta che non sempre siano al massimo. Il Napoli? Più la corsa sul Milan che l’Atalanta, visto che è fuori dalle Coppe e gioca un buon calcio. Per quanto concerne la classifica, come per il libro, speriamo che va tutto bene”.

La Redazione