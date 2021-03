Uscite – Il Napoli con le valigie: in sei pronti ai saluti

Ci sono le valigie certe, già accanto alla porta d’ingresso, si può dire. Sono quelle di Maksimovic ed Hysaj. Contratto in scadenza, nessuna possibilità di rinnovo e, a meno di clamorosi ribaltoni, già lontani da Napoli. Poi ci sono i partenti possibili. La Gazzetta dello Sport stamattina affronta l’argomento “uscite” in casa azzurra. Si discuterà con David Ospina. Per il colombiano non c’è un problema di budget, ma ha buone offerte da Messico, Turchia ed Emirati Arabi. In più. per fare cassa, il Napoli potrebbe sacrificare due gioielli importanti, ovvero Koulibaly e Fabian Ruiz. Quest’ultimo è stato corteggiato a lungo da Barcellona e Real Madrid e giugno potrebbe scatenarsi l’asta. Ai saluti anche Bakayoko, viste le deludenti prestazioni negli ultimi mesi. Demme dovrebbe restare, mentre resta in bilico Lobotka.