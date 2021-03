Ultime Crotone – Contro il Napoli Cosmi rischierà di non avere gli ex Luperto e Ounas

Il tecnico del Crotone Serse Cosmi è contento che la squadra è sempre in partita, come visto anche contro Lazio e Bologna, ma ora chiede risultati, per risalire dall’ultimo posto. Per farlo, però rischia però di non avere gli ex Napoli per la gara del 3 Aprile Luperto in difesa e Ounas in attacco, mentre è certa l’assenza di Petriccione in attacco. Buone notizie invece per Golemic e di Cigarini per il centrocampo. Contro gli azzurri si punterà molto sull’intensità e su un pizzico di buona sorte per ottenere un buon risultato e risalire la china.

La Redazione