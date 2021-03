Tra il Napoli e la Lazio, Simone Inzaghi avrebbe fatto già la sua scelta

Il toto allenatori, sarà tema di discussione in estate, ma se ne sta già parlando in queste settimane e con una certa continuità. Simone Inzaghi ad esempio è l’allenatore che al momento guida la Lazio, ma non ha ancora rinnovato con il club di Lotito. In questi giorni ha ricevuto la telefonato di De Laurentiis, per sondare il terreno, l’ex allenatore del settore giovanile, avrebbe dato una risposta interlocutoria. Il suo obiettivo è rinnovare con la Lazio, che lo considera il suo habitat naturale, però attenderà fino a metà Aprile. Lotito, dopo la querelle dei diritti t.v., ora tornerà a discutere del rinnovo del contratto, dove certamente si valuteranno diversi aspetti. Sembra che si possa arrivare ad un accordo, ma fino al momento della firma, nessuna ipotesi andrà scartata.

Fonte: Daniele Rindone CdS