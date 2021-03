Stadio senza pubblico: il Napoli perde 17 milioni di euro

Il Football Money League 2021, lo studio annuale di Deloitte sull’impatto del Covid-19 sul mondo del calcio, evidenzia che il coronavirus ha apportato un danno, al Napoli, per l’assenza di pubblico nello stadio, di 17 milioni. Anche le entrate commerciali sono diminuite di € 10,6 m a €35,7 m, nonostante un rinnovo della partnership con Kappa fino alla fine della stagione 2021/22. La perdita prevista per la stagione in corso per la Juventus è di 60 milioni, per l’Inter 60, per il Milan 40. 30 milioni in meno per la Roma e la Lazio. Una perdita difficile da colmare. Il fatturato medio dei primi club d’Europa ammonta a 409 milioni di euro: -55 milioni rispetto al 2018/19. I top 20 club per fatturato del calcio mondiale perderanno oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro la fine della stagione 2020/21.

Fonte: Il Napolista