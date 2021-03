SERIE A FEMMINILE – Giacinti decide il derby di Milano, dilaga in casa la Juventus

Domenica di calcio femminile, per la serie A, dove c’era l’attesa del derby tra l’Inter e l’A.c. Milan. Per le nerazzurre la rete di Moller, ma poi si scatena Valentina Giacinti con ben 4 reti tra primo e secondo tempo. La Juventus Women invece dilaga nettamente in casa contro il Pink Sport Bari per 9-1. Mattatrice Girelli con 4 reti, in gol anche il difensore Cecilia Salvai. Il Napoli femminile sfiora il successo contro l’Empoli Ladies finisce 3-3.

A cura di Alessandro Sacco