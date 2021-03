Secondo quanto riportato da Ajansspor, giornale turco, sembra che Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, abbia quasi trovato l’accordo con il Fenerbahce, squadra turca, che punterebbe sul toscano per l’anno prossimo, dato che ora la squadra è guidata da un traghettatore, che a fine anno lascerà. Destinazione inaspettata dunque per Maurizio Sarri, che quindi rischia di non allenare in Italia l’anno prossimo.