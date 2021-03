Rinnovo Insigne: si cerca un indispensabile accordo tra le parti

La prima proposta è stata rispedita al mittente. Il club azzurro ha presentato ad Insigne un contratto di cinque anni per 3 milioni di euro a stagione, ma Lorenzo non pare disposto ad accettare offerte al ribasso. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport. Lui vorrebbe iniziare a trattare da un cifra di 4,5 milioni, magari con qualche bonus. Il patron è convinto che il capitano sia il perno sul quale organizzare il Napoli del post Gattuso e sa anche della volontà di Insigne di voler continuare ad essere la bandiera del Napoli, ma tutto ciò sarà sufficiente per arrivare ad un accordo che vada bene ad entrambe le parti? C’è il rischio concreto di arrivare alla rottura, ma nulla verrà messo in discussione prima della fine del campionato. Secondo la rosea, comunque, l’ipotesi più probabile è che le parti si mettano d’accordo perché nessuno dei due vorrebbe soluzioni diverse.