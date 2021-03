Radar puntati su Adam Hlozek: è lui il nome nuovo di casa Napoli

Il mercato 365 giorni all’ anno. Ormai per il calcio è così. Casa Napoli non fa eccezione. E spunta il nome nuovo. Si tratta di Adam Hlozek, attaccante ceco dello Sparta Praga. Classe 2002, ha già collezionato 4 reti e 5 assist nelle otto presenze in campionato. Pare che il calciatore sia finito in più di qualche mirino. Stando a quanto riportato da Tuttosport sulle tracce di Hlozek ci sarebbero (oltre al Napoli) il Lipsia, il Borussia Dortmund e il West Ham, ma la lista si allungherebbe con l’aggiunta di altre due italiane; il Milan e la Juventus. Quest’ultima potrebbe avere qualche vantaggio in più considerando i natali del vicepresidente Pavel Nedved, che a Praga ha indossato le maglie del Dukla e dello Sparta.