QUALIFICAZIONI QATAR 2022 – Bulgaria-Italia 0-2, bene Insigne. Entra nel finale Di Lorenzo

Questa sera a Sofia, si è giocata la seconda gara valevole per la qualificazione ai mondiali in Qatar tra la Bulgaria e l’Italia. Match non semplice per gli azzurri, perchè i padroni di casa aggrediscono e cercano la rete all’inizio con Galabinov, parata centrale di Donnarumma. Poi salgono in cattedra, Spinazzola con le sue accelerazioni sulla sinistra e poi Insigne. Il lancio del numero 10 degli azzurri per Chiesa, non trova lo juventino freddo davanti al portiere Iliev. La gara fa fatica a decollare ma verso la fine del primo tempo arriva il vantaggio con Belotti che segna dal dischetto, penalty che nasce dal fallo sul “gallo” su assist di Insigne. Nel secondo tempo la gara resta incerta, la Bulgaria chiede il rigore per un presunto mani di Sensi. L’Italia però ha la palla del raddoppio, Belotti colpisce il palo e poi calcia alto. Nel finale arriva lo 0-2, tacco di Verratti, assist di Insigne e rete a giro di Locatelli. Negli ultimi minuti Immobile spreca la palla dello 0-3 in due circostanze. Entra nel finale Di Lorenzo che cerca il gol personale di testa, viene stoppato dalla difesa di casa. Martedì sera terza gara, sempre in trasferta contro la Lituania.

BULGARIA-ITALIA 0-2

43′ rig. Belotti, 82′ Locatelli

BULGARIA (3-5-2): Iliev 6; Dimov 5,5, Bozhikov 5, Antov 5,5; Cicinho 45 (46′ Karagaren 6), Vitanov 5, Kostadinov 5,5 (62′ Malinov 5,5), Chochev 5, Tsetanov 5; Delev 5 (78′ A. Iliev s.v.), Galabinov 5. All. Petrov 5

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5,5 (68′ Di Lorenzo 6), Bonucci 6, Acerbi 6, Spinazzola 6,5; Barella 5,5, Sensi 5 (68′ Locatelli 6,5), Verratti 5,5; Chiesa 5 (75′ Bernardeschi s.v.), Belotti 6 (75′ Immobile 5,5), Insigne 7. All. Mancini 6,5

Ammoniti: Kostadinov; Bernardeschi; Locatell

A cura di Alessandro Sacco