Qualif. mondiali/ Albania-Inghilterra 0-2: L’Inghilterra vince in scioltezza!

Questa sera alle 18:00 è andato in scena il match tra Albania e Inghilterra, ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Inghilterra nel primo tempo meritatamente in vantaggio. Dopo aver avuto la superiorità nel gioco ed essere stata più volte vicino al vantaggio, al 38esimo Kane ha portato in vantaggio l’Inghilterra, con un colpo di testa a spiazzare Berisha. Da segnalare una traversa di Kane al 42esimo. Al 63esimo raddoppio inglese con Mount liberato da Kane in area, che ha scaricato un destro in rete. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match.

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Veseli; Laci ( 89′ Ramadani ) , Bare ( 71′ Memushaj ), Memolla ( 59′ Gjasula ); Uzuni, Cikalleshi ( 59′ Manaj ), Broja ( 59′ Lenjani )

Inghilterra (4-3-3): Pope; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Foden ( 81′ Lingard ), Rice, Phillips ( 71′ Ward Prowse ); Mount, Kane, Sterling.

Ammonizioni: 21′ Bare (A), 73′ Kane (I), 79′ Hysaj (A), 89′ Gjasula (A)

Marcatori: 38′ Kane (I), 63′ Mount (I)