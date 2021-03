Prandelli costretto a tornare sull’ argomento per chiarire…

Ha scritto una lettera chiara ed inequivocabile, Cesare Prandelli, quando ha deciso di lasciare la panchina della Fiorentina, eppure, è costretto a tornare sull’ argomento. Troppe inesattezze e troppe cattiverie ad opera dei soliti leoni da tastiera stanno infastidendo l’ex tecnico viola che scrive una nota:

«Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti. Bisognerebbe stigmatizzare e non dare risalto alla pochezza di spirito dei cosiddetti “odiatori da tastiera” ma c’è un limite e questo limite è stato oltrepassato. Lo devo alla mia famiglia, al club ma soprattutto ai miei calciatori che mai, dico mai, mi hanno mancato di rispetto o hanno avuto comportamenti offensivi nei miei confronti. Mi appello alla responsabilità di tutti: credete alle verità e non correte dietro a fenomeni senza moralità e etica del vivere civile».