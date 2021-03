Per Mertens potrebbe trattarsi di lussazione alla spalla, le ultime news da Sky

Mertens si fa male con il Belgio alla spalla sinistra durante la sfida di qualificazione mondiale contro la Repubblica Ceca ed è costretto ad uscire. Dries resta a terra dopo uno scontro di gioco ed è poi costretto a lasciare il terreno di gioco. Potrebbe trattarsi di una lussazione ma le sue condizioni saranno valutate meglio in giornata in vista poi del prossimo impegno del Belgio contro la Bielorussia in programma martedì e ovviamente di quelli con il Napoli che riprenderà il campionato sabato prossimo contro il Crotone.

Mertens si è infortunato al minuto numero 55 della sfida contro la Repubblica Ceca, la seconda consecutiva giocata da titolare dopo quella vinta per 3-1 contro il Galles. Ieri sera la brutta notizia dell’infortunio e l’apprensione immediata per le condizioni. La prima sensazione è che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, anche se comunque bisognerà attendere altre valutazioni in giornata per una diagnosi più precisa: Dries ha avuto già altre volte fastidi alla spalla che poi ha risolto rapidamente e già ieri sera dopo l’infortunio si sentiva meglio. Oggi si conoscerà comunque un quadro più preciso. R. Ventre (Il Mattino)

Questi gli ultimi aggiornamenti da Sky