Osimhen come Zielinski, nella nazionale della Nigeria un positivo al Covid

Osimhen ieri ha giocato l’intera partita, colpendo un palo, con la Nigeria vinta 1-0 contro Benin con rete di Onuachu, azione nella quale è entrato anche l’attaccante del Napoli, Nigeria che si è già qualificata alla fase finale della Coppa d’Africa 2022 e sarà impegnata martedì contro il Lesotho. Nella nazionale nigeriana si è registrato un caso di positività al Covid-19 e un altro caso si è registrato nella nazionale polacca, quello del portiere del Bologna Skorupski (i due calciatori sono stati messi in isolamento), ma sia il nigeriano Osimhen che il polacco Zielinski, loro compagni in nazionale, hanno già contratto il virus nei mesi scorsi e non c’è preoccupazione da parte del Napoli. In campo ieri sera anche Lozano con il Messico nell’amichevole contro il Galles. R. Ventre (Il Mattino)